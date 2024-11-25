السلطات الألمانية تحقق في سقوط طائرة "دي إتش إل" بليتوانيا

برلين- (د ب أ)

تحقق السلطات الأمنية في ألمانيا في حادث تحطم طائرة شحن أقلعت من مدينة لايبتسيج الألمانية لصالح شركة الخدمات اللوجستية الألمانية "دي إتش إل".

وقالت مصادر أمنية ألمانية اليوم الاثنين، إنها "على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في الداخل والخارج من أجل كشف ملابسات الأمر في أسرع وقت ممكن".

وتحطمت طائرة الشحن في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالقرب من مطار العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وقالت الشرطة وخدمات الطوارئ إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في الحادث.

وفي نهاية أغسطس الماضي أصبح من المعروف أن السلطات الأمنية الألمانية تحذر من "عبوات حارقة غير تقليدية" يرسلها مجهولون عبر مقدمي خدمات الشحن.

وفي ذلك الوقت أرسل المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية تحذيرا مماثلا للشركات العاملة في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية.

وتم ربط رسالة التحذير في الدوائر الأمنية - من بين أمور أخرى - بحادث وقع في مركز "دي إتش إل" اللوجستي في لايبتسيج، والذي يعتبر مركزا عالميا للشركة.

وتردد أن طردا مرسلا من منطقة البلطيق كان يحتوي على عبوة حارقة واشتعلت فيه النيران في يوليو الماضي.

ولم تظهر كلمة "روسيا" في رسالة التحذير الصادرة عن السلطات الألمانية، ومع ذلك لا تستبعد مصادر أمنية وجود صلة بحالات التخريب الروسية المتزايدة في ألمانيا.