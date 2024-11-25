وزير الخارجية يلتقي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"

القاهرة- (مصراوي)

التقي وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، شو دونجيو، في روما، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى "حوارات روما المتوسطية".

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "الوزير عبد العاطي أشار إلى خصوصية المرحلة الراهنة التي يشهدها العالم من تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات الجوع لمستويات قياسية، وتراجع التمويل الموجه للأغراض الإنسانية، بالإضافة إلى الأزمات المتعاقبة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يُحتم تضافر جهود الوكالات الأمُمية لمساعدة شعوب المنطقة على تجاوز هذه الأزمات".

وأضاف: "كما أعرب السيد وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصري للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والفاو والالتزام المُشترك بالعمل نحو تحقيق عالم خال من الجوع بحلول 2030".

وأوضح خلاف أن وزير الخارجية "أشار إلى الأهمية التي توليها مصر لتحقيق الأمن الغذائي، وحرص الحكومة المصرية على الارتقاء بمؤشرات التغذية والأمن الغذائي بحلول 2030، وإطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، منوها إلى دعوة السيد رئيس الجمهورية خلال كلمة سيادته في قمة مجموعة العشرين بأن تستضيف مصر مركزا عالميا للحبوب يستهدف تحقيق الأمن الغذائي لكافة دول المنطقة."