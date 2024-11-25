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مخاوف من غرق خيام النازحين بمياه الصرف الصحي بعد الأمطار (فيديو)

10:31 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

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وكالات

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولي مساعدات قولهم إن أمطار الشتاء تهدد بطوفان من مياه الصرف الصحي يجتاح خيام مئات آلاف النازحين في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وكالة الأونروا قولها إن "نصف مليون شخص بغزة معرضون لخطر الفيضانات بمجرد هطول المطر".

وفاقمت الأمطار والرياح جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، الأوضاع المأساوية للنازحين في القطاع، وأغرقت عشرات الخيام في ظل غياب وسائل التدفئة ونقص حاد في الغذاء.

الأمطار مياه الصرف الصحي غزة
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