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وزير الدفاع الألماني يجري محادثات مع شركاء أوروبيين حول القدرات الدفاعية

10:25 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس

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برلين- (د ب أ)

يجتمع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا في برلين اليوم الاثنين لمناقشة تدابير رامية إلى تعزيز الأمن والدفاع في أوروبا.

ومن المرجح أن تتطرق المحادثات إلى استخدام روسيا لصاروخ جديد متوسط المدى ضد أوكرانيا، والذي يشكل خطرا على أوروبا بأكملها.

ويكتسب لقاء بيستوريوس مع نظرائه سيباستيان ليكورنو (فرنسا)، وجون هيلي (بريطانيا)، وفلاديسلاف كوسينياك كاميش (بولندا)، وجيدو كروسيتو (إيطاليا) أهمية خاصة في ضوء تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مجددا في يناير المقبل.

ويطالب ترامب أوروبا باستثمار المزيد من الأموال بشكل كبير في أمنها.

وتحدثت تقارير عن إطلاق أوكرانيا مؤخرا صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع وصواريخ كروز البريطانية "ستورم شادو" على أهداف عسكرية في روسيا. وهاجمت روسيا مدينة دنيبرو الأوكرانية بصاروخ جديد متوسط المدى صباح الخميس الماضي.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالصاروخ المعروف باسم "أوريشينك" باعتباره فريدا من نوعه في العالم، معلنا إنتاج سلسلة منه.

ووفقا لموسكو، يمكن للصاروخ التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت ولن تتمكن الأنظمة المضادة للطائرات من رصده.

ويفترض خبراء أن الصاروخ يمكن من الناحية التقنية تزويده أيضا برؤوس حربية نووية.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صواريخ كروز روسيا أوكرانيا فرنسا بريطانيا
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