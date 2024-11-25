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اشتباكات بين عناصر حزب الله وقوات إسرائيلية جنوبي لبنان

09:01 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

اشتباكات حزب الله وإسرائيل

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وكالات

اندلعت اشتباكات بين عناصر حزب الله، وقوات إسرائيلية في محيط بلدة الخيام جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني، أطلق على إسرائيل 250 صاروخا الأحد على عدة مناطق في إسرائيل، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان على "تليجرام": "أطلق حزب الله نحو 250 صاروخا على إسرائيل منذ الأحد".

وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي الدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها ضد التهديد الذي تشكله منظمة حزب الله الإرهابية".

وشن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، 12 غارة متتالية على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاءت هذه الغارات بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي مساء أمس، إنذارا بالإخلاء لسكان عدد كبير من مباني الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لبيروت ومناطق جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.

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