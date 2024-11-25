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اغتيال مسؤول القوة الصاروخية لكتيبة شرق جباليا التابعة لحماس

08:32 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

حركة حماس

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال مسؤول القوة الصاروخية لكتيبة شرق جباليا التابعة لحماس، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقام الجيش الإسرائيلي باقتحام قرى وبلدات منها قلقيلية ونابلس وطولكرم.

وقامت القوات الإسرائيلية باقتحام باقة الحطب وجيوس وصير، وشرعت في تفتيش منازل المواطنين بشكل عشوائي، بحسب الغد.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

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