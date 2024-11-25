جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات ويقتحم بلدات في الضفة الغربية

وكالات

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقام الجيش الإسرائيلي باقتحام قرى وبلدات منها قلقيلية ونابلس وطولكرم.

وقامت القوات الإسرائيلية باقتحام باقة الحطب وجيوس وصير، وشرعت في تفتيش منازل المواطنين بشكل عشوائي، بحسب الغد.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأفادت مصادر طبية، الأحد، باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام الجيش مخيم بلاطة شرقي نابلس، برفقة جرافة عسكرية.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية العبوات الناسفة، قبل أن تنسحب الآليات باتجاه حاجز حوارة جنوبي المدينة.