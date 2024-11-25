آليات الجيش الإسرائيلي تُطلق النار على غرب مخيم جباليا شمال غزة

وكالات

أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار على غرب مخيم جباليا شمال غزة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 44 ألفًا و211 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 104 ألفًا و567 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 35 شهيدًا و94 مصابًا.