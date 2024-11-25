لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

آليات الجيش الإسرائيلي تُطلق النار على غرب مخيم جباليا شمال غزة

08:04 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار على غرب مخيم جباليا شمال غزة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 44 ألفًا و211 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 104 ألفًا و567 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 مجازر وصل منها للمستشفيات 35 شهيدًا و94 مصابًا.

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة قصف غزة غزة الان حرب إسرائيل مع لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان