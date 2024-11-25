الإمارات: القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الاثنين، القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي من أصل مولدوفي تسفي كوجان.

وأكدت الوزارة، القدرة على التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت الداخلية الإماراتية في بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس": أن السلطات الإماراتية المختصة تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولدوفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدة القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت الوزارة في بيانها: "بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن إختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها "لن تدخر جهدا في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها".

وأكدت أن "جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة".

وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها "ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه".

واختتمت الداخلية الإماراتية بيانها بالتأكيد على "استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام المفقود تسفي كوغان، واعتبر الحادث "إرهابا إجراميا معاديا للسامية".

وصباح اليوم تم العثور على سيارة تسفي كوجان، المفقود والذي قالت الإمارات أنه مولدوفي الجنسية، فيما قالت تل أبيب أنه إسرائيلي، وهي خالية، و"يشتبه في أنه قُتل على يد مجموعة مرتبطة بإيران"، بحسب صحيفة "معاريف".

وقد خدم كوجان في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في البلاد.

وقال أفراد عائلته، إنه اتصل بهم آخر مرة الأربعاء الماضي، حسب ما ذكره "الموساد".

كما شوهد آخر مرة في دبي، ظهر يوم الخميس، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، وبعد تغيبه عن السمع اتصلت زوجته بـ"الحباد" الذي اتصل بدوره بالسلطات وجرى التحقق من الحادث.