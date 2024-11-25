وزير الإعلام السوداني: الجيش سيحرر ولاية الجزيرة بشكل كامل قريبا

وكالات

أكد وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، أن السعودية قامت بأدوار كبيرة سياسيا لتقريب وجهات النظر من أجل إنهاء الحرب، بالإضافة إلى توفير الدعم على المستوى الإنساني عبر المساعدات.

وشدد وزير الإعلام السوداني، على أن قوات الجيش السوداني ستستمر في تقدمها بولايات شرق السودان، مؤكدا أن القوات ستعمل على تحرير كامل ولاية الجزيرة قريبا، بحسب العربية.

وكثف الجيش السوداني ضرباته على أهداف ومواقع لقوات الدعم السريع في كل من العاصمة الخرطوم ومدينة بحري.

وتتزامن هذه الضربات مع توجيه الدعم السريع ضربات عبر القذائف المدفعية أطلقتها من مدينة بحري شمالي العاصمة استهدفت بها الأحياء السكنية الشمالية من أم درمان.

وأعلن الجيش السوداني "تحرير منطقة سنجة" من سيطرة قوات الدعم السريع.

وقال السبت، إنه استرجع مدينة سنجة في ولاية سنار الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم والتي كانت في قبضة قوات الدعم السريع منذ خمسة أشهر.