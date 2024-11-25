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فصل الساحات.. تسريبات تكشف أهداف نتنياهو في تسوية وقف إطلاق النار مع لبنان

03:57 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت "القناة 14" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كشف في مناقشات مغلقة، عن مخاوفه وأهدافه المتعلقة بالتسوية الخاصة بوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو حذر في المناقشات التي جرت في الأيام الماضية، من خطر في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل بإمكانية اتخاذ خطوات أمريكية أحادية الجانب بشأن أي تسوية، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت القناة أن نتنياهو أكد أنه يفضّل الذهاب إلى تسوية مع لبنان مع التزام أمريكي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات أو انتهاكات.

ووفقا للقناة، فإن نتنياهو أوضح أن الشرط الأساسي في هذا الأمر هو أننا سنقرر ما يعتبر انتهاكا.

ومن الأهداف التي ذكرها نتنياهو في مناقشاته المتعلقة بالتسوية مع حزب الله في لبنان، وفق القناة الإسرائيلية، مسألة "فصل الساحات"، حيث قال: "بمجرد أن نوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، على الرغم من أنهم دائما ما ربطوه بهدنة مماثلة في غزة، فإننا سنخضعهم ونقطع الروابط فيما بينهم (مع حماس)".

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