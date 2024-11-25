المبعوث الأمريكي يُهدد إسرائيل بانهاء جهود الوساطة.. ما السبب؟

وكالات

أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مصادره، أن المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين، هدد إسرائيل بانهاء جهود الوساطة إن لم توافق على وقف إطلاق النار في لبنان.

وبحسب مصدر الموقع، فإن هوكشتاين أكد للسفير الإسرائيلي في واشنطن أنه سيتخلى عن جهود الوساطة إن لم تبد إسرائيل في الأيام القادمة رد فعل إيجابيا على المقترح بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق حول لبنان أصبح أقرب، لكن لا يزال هناك عمل أمام الأطراف.

كان هوكشتاين قد صرح في وقت سابق، أن المفاوضات تجري بشكل إيجابي، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى إسرائيل لبحث الرد اللبناني على مسودة الاتفاق التي قدمتها واشنطن لوقف التصعيد في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.