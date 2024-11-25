الرئيس الأوكراني: ننسق مع الحلفاء للرد على الصاروخ الروسي الجديد

وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شركاء أوكرانيا الغربيين، إلى تركيز جهودهم على المساعدة في توفير نظام دفاع جوي قادر على حماية المواطنين.

وقال زيلينسكي: إن أوكرانيا تعمل مع حلفائها لتحديد الرد على استخدام روسيا صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى الأسبوع الماضي، بحسب سكاي نيوز.

وأشار في خطابه المسائي المصور إلى فحص الحطام جار لتحديد جميع التفاصيل والمواصفات المتعلقة بالصاروخ، وللتوصل معا إلى رد على هذه الخطوة التصعيدية.

وأضاف: العالم لديه أنظمة دفاع جوي قادرة على صد هذا النوع من التهديدات أيضا، وهذا ما يتعين علينا جميعا أن نركز عليه.

وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس إدارتها العسكرية، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة في وقت متأخر من مساء الأحد.

كان الجيش الأوكراني قد قال: إن الدفاعات الجوية أسقطت في وقت سابق 50 من 73 طائرة مسيرة روسية أُطلقت على أهداف مختلفة ليل السبت.