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‏فيديو| الجيش الروسي يأسر جنديًا بريطانيًا سابقًا بين قوات أوكرانية بمقاطعة كورسك

12:19 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

الجيش الروسي

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وكالات

تناولت تقارير بريطانية، أنباء عن أسر جندي بريطاني سابق من قبل الجيش الروسي أثناء قتاله لصالح أوكرانيا، وفق ما أوردته "الشرق" في بيان عاجل.

ونشرت حسابات على منصة "إكس"، مقطع فيديو لما يقولون إنه جندي بريطاني أسرته القوات الروسية في منطقة كورسك الحدودية، ويدعى جيمس سكوت ريس أندرسن.

وتزعم تلك الحسابات أن الجندي البريطاني، قال إنه خدم في الفترة ما بين 2019 إلى 2023 بالقوات المسلحة البريطانية في فوج الإشارة 22.

وأشارت إلى أن الجندي البريطاني السابق، التحق بالفيلق الأجنبي في الجيش الأوكراني بعد أن تم فصله من وظيفته.

أسر جندي بريطاني سابق الجيش الروسي أوكرانيا جيمس سكوت ريس أندرسن
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