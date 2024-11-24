حزب الله: هاجمنا قوات الاحتلال في الخيام بمُسيرةٍ انقضاضية

وكالات

قال حزب الله اللبناني إنه "استهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة".

وأضاف الحزب أنه قصف مستوطنة أفيفيم برشقة صاروخية.

كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله، إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف جميع أنحاء لبنان في أعقاب زيارته من قبل المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين بغرض التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي حربها على لبنان عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين حدد لإسرائيل ولبنان سقفا زمنيا للتوصل لاتفاق وإلا فسينسحب من الوساطة.