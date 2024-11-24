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تركيا.. تعليق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا بعد اشتعال حريق بمحرك طائرة (فيديو)

10:52 م الأحد 24 نوفمبر 2024

تركيا.. تعليق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا بعد اشتع

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة النقل التركية، اليوم الأحد، إنه تم تعليق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا بعد اشتعال حريق بمحرك طائرة لدى هبوطها.

وأظهرت لقطات تداولها نشطاء على موقع "إكس"، اشتعال حريق بما يقولون إنه طائرة روسية من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" تابعة لشركة أزيموث قادمة ن سوتشي.

مطار أنطاليا حريق بمحرك طائرة وزارة النقل التركية تركيا
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