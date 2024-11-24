قريبا.. واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

وكالات

يستعد تطبيق واتساب لإيقاف دعمه على ملايين الهواتف قريبًا، بعد إعلانه إنهاء التوافق مع أحد أنظمة التشغيل المستخدمة في بعض الأجهزة. وفقًا لموقع TechAdvisor، كان واتساب يدعم ثلاثة أنظمة تشغيل رئيسية: أندرويد، iOS، وKaiOS. ومع ذلك، قرر التطبيق التوقف عن دعم KaiOS، وهو النظام المستخدم في الهواتف البسيطة ذات الإمكانيات المحدودة.

نظام KaiOS، المستخدم في بعض الهواتف الاقتصادية مثل هواتف نوكيا، لن يكون قادرًا على تشغيل واتساب اعتبارًا من فبراير 2025. وأكدت الشركة في بيان أن الدعم الكامل لنظام KaiOS سيتوقف قريبًا، لكن المستخدمين الحاليين سيستمرون في الوصول إلى الخدمة حتى بداية عام 2025. ومع ذلك، لن يكون بإمكان المستخدمين الجدد إنشاء حسابات على أجهزة KaiOS اعتبارًا من يونيو 2024.

وأشار واتساب إلى أن: «هدفنا هو تقديم تجربة موثوقة لأكبر شريحة من المستخدمين، لذا نقوم بمراجعة الأنظمة والأجهزة المدعومة باستمرار.» كما نصح التطبيق المستخدمين المتضررين بحفظ بياناتهم المهمة في مكان آخر، حيث لا تتوفر خاصية النسخ الاحتياطي أو استعادة البيانات على هذه الأجهزة.

نظام KaiOS، المبني على Firefox OS، كان قد حاز على شعبية كبيرة بين الأجهزة البسيطة، لكنه يواجه الآن تحديات في مجاراة التطورات السريعة لتكنولوجيا الهواتف الذكية.

الأجهزة التي تعمل بنظام KaiOS:

يتم استخدام KaiOS في هواتف من علامات تجارية مختلفة مثل:

Nokia: كطراز Nokia 8110 المعروف بـ«Banana Phone».

JioPhones: المنتشرة في الهند والمصنّعة من قِبل Reliance Jio.

Alcatel: إلى جانب بعض الموديلات الأخرى الموجهة للأسواق الناشئة.