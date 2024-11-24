أكسيوس: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف جميع أنحاء لبنان في أعقاب زيارته من قبل المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين بغرض التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي حربها على لبنان عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

كانت القناة 13 نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين حدد لإسرائيل ولبنان سقفا زمنيا للتوصل لاتفاق وإلا فسينسحب من الوساطة.