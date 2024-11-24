مسؤول إسرائيلي: نتنياهو عطل الهدنة بسبب سموتريتش وبن غفير

وكالات

قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول محوري فيلادلفيا ونتساريم عقبة أمام وقف النار في غزة لإرضاء وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسئيل سموتريتش.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن حركة حماس كانت مستعدة للإفراج عن أسرى دون ربط ذلك بشرط وقف إطلاق النار.

كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صرّح بأن بلاده حققت إنجازات كبيرة خلال الحرب، لكنه أكد أن كل يوم يمر دون عودة الأسرى يُعدّ فشلاً.

وشدد هرتسوغ على ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة وبأسرع وقت لإعادة الأسرى إلى منازلهم.