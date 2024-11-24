لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسيرة إسرائيلية تلقي قنابل على مستشفى كمال عدوان

09:25 م الأحد 24 نوفمبر 2024

مسيرة إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" تلقي قنابل على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنه للمرة الثالثة يتم استهداف وسط إسرائيل اليوم.

من جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل.

يأتي ذلك فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصدنا صاروخا أطلق من لبنان على وسط اسرائيل وتم اعتراضه بنجاح.

مسيرة إسرائيلية مستشفى كمال عدوان كواد كوبتر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول إسرائيلي: نتنياهو عطل الهدنة بسبب سموتريتش وبن غفير

إعلان

إعلان