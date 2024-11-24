مسيرة إسرائيلية تلقي قنابل على مستشفى كمال عدوان

وكالات

قالت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" تلقي قنابل على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنه للمرة الثالثة يتم استهداف وسط إسرائيل اليوم.

من جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل.

يأتي ذلك فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصدنا صاروخا أطلق من لبنان على وسط اسرائيل وتم اعتراضه بنجاح.