نتنياهو: سنتخذ كل التدابير لمحاسبة قتلة كوجان في الإمارات ومن أرسلوهم

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه تم العثور على جثمان الحاخام الإسرائيلي زفي كوجان اليوم.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن كل الوكالات الإسرائيلية تشارك في التحقيقات بمقتل زفي كوجان بالإمارات، موضحا أن "لا يمكننا أن نقول حاليا من هو المسؤول عن مقتل زفي كوجان".

وأكد المسؤول الإسرائيلي إلى أن السلطات بلاده لا تعرف هوية المشتبه بهم الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم في الإمارات، لافتا إلى أن آخر مرة ظهر فيها كوجان كانت في أحد المحلات التجارية بدبي و"نعتقد أنه كان مستهدفا".

وناشد المسؤول بالخارجية الإسرائيلية، مواطني بلاده واليهود في الإمارات بالتزام الحذر.

بدوره أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة "رويترز"، أن حكومته ستتخذ كل التدابير لمحاسبة قتلة كوجان في الإمارات ومن أرسلوهم.