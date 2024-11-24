البث العبرية: اجتماع أمني حاسم بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية بشأن لبنان

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، إن الاجتماع الأمني الذي عقد بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكبار قادة الأجهزة الأمنية يعد حاسمًا بالنسبة لمصير الاتفاق مع لبنان.

وأوضحت الهيئة أن نتنياهو ناقش مع مساعديه كيفية تقديم والترويج للتسوية في الشمال للإسرائيليين، مشيرة إلى أن مصدرًا عسكريًا كشف أن إسرائيل حذرت لبنان من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى مهاجمة أهداف لبنانية.

وتابعت الهيئة أن إسرائيل قامت بالفعل بتمييز أهداف لبنانية لم تهاجمها حتى الآن، في حين تم استهداف أهداف مرتبطة بحزب الله.