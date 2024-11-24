الولايات المتحدة.. تحذيرات من عواصف شتوية محتملة خلال أسبوع عيد الشكر

ويندسور، كاليفورنيا - (أ ب)

أصدر خبراء الأرصاد الجوية في أنحاء الولايات المتحدة تحذيرات من أن موجة أخرى شديدة من الطقس الشتوي قد تعرقل السفر قبل عطلة عيد الشكر، في حين تواصل ولاية كاليفورنيا وولاية واشنطن التعافي من أضرار عاصفة سابقة وفترات انقطاع الكهرباء.

وفي كاليفورنيا حيث تم العثور على شخص ميتا في سيارة غمرتها مياه الفيضانات أمس السبت، استعدت السلطات لهطول مزيد من الأمطار، في وقت تتعامل فيه مع الفيضانات والانهيارات الأرضية الصغيرة الناجمة عن العاصفة السابقة.

وأصدر مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا تحذيرا لمنطقة سلسلة جبال سييرا نيفادا بالولاية من عاصفة شتوية من السبت حتى الثلاثاء، مع توقع تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الأعلى وعواصف قد تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة (88 كيلومترا في الساعة).

ووفقا للتوقعات فإن إجمالي تساقط الثلوج قد يصل لنحو 4 أقدام (1.2 متر)، مع توقعات بأن تكون أعلى تراكمات للثلوج غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن منطقتي الغرب الأوسط والبحيرات العظمى ستشهدان هطول أمطار وثلوج غدا الاثنين، بينما سيكون الساحل الشرقي الأكثر تضررا خلال عيد الشكر والجمعة السوداء.