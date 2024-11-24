بعد وزير الخارجية الإيراني.. وزيرة خارجية بوليفيا تتناول الكشري في مطعم أبو طارق (صور)

المنيا تستقبل وفودًا سياحية من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وأوروبا

وكالات

استضاف مطعم أبو طارق في القاهرة اليوم الأحد وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا، بحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية.

وخلال زيارتها الأولى لمصر، أعربت الوزيرة عن سعادتها بتجربة تناول الوجبة المصرية الشهيرة "الكشري"، وذلك في إطار برنامج زيارتها الذي بدأ مساء الخميس الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التجربة كانت جزءًا من اكتشافها للثقافة المصرية، حيث التقت خلال زيارتها بعدد من كبار المسؤولين المصريين، بينهم وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قام في وقت سابق بزيارة لمصر، حيث تناول الكشري والأرز بلبن في أحد أكبر المطاعم بالقاهرة.

وأوضح عراقجي، الذي يزور مصر للمرة الثانية في مسيرته الدبلوماسية، أن هذه هي المرة الأولى التي يتذوق فيها "الكشري"، معربًا عن حرصه على تعريف الشعب الإيراني بالأطباق المصرية المميزة.

ورافق عراقجي في هذه الزيارة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السفير إسماعيل بقائي، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة السفير محمد سلطاني فرد، حيث شاركوا جميعًا في تناول الأطباق الشعبية التي تشتهر بها مصر.

وأكد عراقجي أن مصر تُعد مركزًا حضاريًا وتاريخيًا مهمًا، وجذبها للزوار من جميع أنحاء العالم ليس فقط لاستكشاف تاريخها ولكن أيضًا للاستمتاع بمأكولاتها التي تحظى بشعبية عالمية.