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"بيروت يقابلها تل أبيب".. حزب الله يكثّف من هجماته على إسرائيل

07:15 م الأحد 24 نوفمبر 2024

رشقات صاروخية

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وكالات

نشرت خلية الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني، صورة على منصة "إكس" بعنوان "بيروت يقابلها تل أبيب".
وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بتفعيل صفارات الإنذار في عشرات البلدات شمال وشرق نتانيا ومحيط الخضيرة، كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار تدوي في رأس العين وبيتاح تكفا وبلدات عدة شرق وشمال تل أبيب.

ولفتت القناة 12 العبرية سماع دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه للمرة الثالثة يتم استهداف وسط إسرائيل اليوم
وقال حزب الله في بيان، إنه قصف قاعدة حيفا البحرية بصلية من الصواريخ النوعية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد صاروخا أطلق من لبنان على وسط إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح.
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، أن صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة منذ ساعات الصباح، لافتا إلى أن قرابة 4 مليون شخص دخلوا إلى الغرف المحصنة في إسرائيل منذ صباح اليوم.

بيروت تل أبيب حزب الله هجمات حزب الله
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