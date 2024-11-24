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"نتنياهو يسحق الديموقراطية".. أول تعليق من صحيفة هآرتس العبرية بعد مصادرتها

07:12 م الأحد 24 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

انتقدت صحيفة "هآرتس" العبرية بشدة المصادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم دون استشارة قانونية، معتبرة أنها خطوة جديدة ضمن مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقويض الديمقراطية في إسرائيل.

وقارنت الصحيفة نهج نتنياهو بمحاولات قادة مثل فلاديمير بوتين، رجب طيب أردوغان، وفيكتور أوربان لإسكات وسائل الإعلام المستقلة المنتقدة لسياساتهم.

وأكدت الصحيفة أنها لن ترتدع أو تتحول إلى منصة تروّج لرسائل الحكومة، مشددة على التزامها بحرية الصحافة ودورها كجهة رقابية مستقلة.

هذا التصعيد يأتي في ظل انتقادات متزايدة من المعارضة ووسائل الإعلام للسياسات الحكومية، ما يعكس أزمة متنامية بين السلطة التنفيذية والصحافة في إسرائيل.

مجلس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل نتنياهو بوتين صحيفة هآرتس العبرية مصادرة صحيفة هآرتس العبرية
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