حماس: لليوم 415 يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية

وكالات

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 415.

وأضاف القيادي، أن هذه الجرائم تأتي وسط موقف عربي وإسلامي وصفه بالضعف والخذلان، مشيدا بالصمود البطولي للمقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن التضحيات والدماء لن تذهب سدى بل ستظل وقودًا للمقاومة حتى تحرير الأرض الفلسطينية.

وأوضح أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الصديقة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على أن الاحتلال يخطئ إذا ظن أنه سيحقق أهدافه، مؤكدًا أن غزة ستظل فلسطينية رغم كل المحاولات.

ووجه أبو زهرة التحية للعاملين في القطاع الصحي، خاصة في شمال غزة، الذين يواصلون عملهم رغم الظروف القاسية، موضحا أن سياسة الاستيطان التي تصعّدها حكومة الاحتلال في القدس والضفة تُعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين.

وأكد القيادي أن المشاريع الاستيطانية والجرائم الإسرائيلية لن تغيّر حقائق التاريخ، وستظل القدس عاصمة فلسطين.

وختم بدعوة منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتصدي للمشاريع الاستيطانية، مطالبًا إدارة بايدن بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، معتبراً أن الجهد الحقيقي يجب أن يركز على محاسبة قادة الاحتلال في المرحلة المقبلة.