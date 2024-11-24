حزب الله يُعلن استهداف قاعدة ميشار الاستخباراتية شمالي إسرائيل

(مصراوي)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف قاعدة ميشار الاستخباراتية شمالي إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد ذكر، أن حزب الله أطلق اليوم تجاه إسرائيل نحو 200 صاروخ منذ الصباح.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد ذكرت، أن حزب الله يعمل على إطلاق أكبر عدد من الصواريخ قبل الاتفاق المنتظر مع الجانب الإسرائيلي، وذلك وفق مصدر أمني نقلت عنه.