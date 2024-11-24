الجنائية الدولية: التحقيقات ربما تقود لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بشأن الحرب بغزة

وكالات

قال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، إن الاتهامات الموجهة ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مثل استخدام التجويع كسلاح حرب.

وأوضح المتحدث في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن المحاكمة لا يمكن أن تتم غيابيا ويجب حضور الأشخاص المشتبه بهم أمام المحكمة، مشيرا إلى المحكمة تلاحق الأشخاص ولا يمكن لها فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بميثاق المحكمة.

وأكد أن المدعي العام يتابع مسارات أخرى في التحقيق ربما تقود إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة بشأن النزاع في فلسطين، لافتا إلى أن العقوبات السابقة على المدعية العامة للمحكمة لم تؤثر على عمل المحكمة و"سنواصل عملنا وفق المهمة الموكلة إلينا من الدول الأعضاء".

وأشار المتحدث إلى أن المدعي العام يستند إلى مجموعة كبيرة من الأدلة بما في ذلك الفيديوهات التي تنشرها قنوات البث الفضائي بعد التحقق منها.