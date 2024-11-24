قبل تنصيب ترامب.. مهاجرون يتسلقون أسطح القطارات المتجهة نحو الحدود الأميركية (فيديو)

(مصراوي)

بدأت قافلة تضم نحو 1500 مهاجر رحلة شاقة سيرًا على الأقدام من مدينة تاباتشولا في جنوب المكسيك، بالقرب من الحدود مع جواتيمالا، متجهة نحو الولايات المتحدة،حيث يأتي ذلك قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والذي أثار جدلًا واسعًا بتعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير النظاميين.

وتضم القافلة رجالًا ونساءً وأطفالًا، تأمل في عبور الحدود الأميركية قبل مراسم التنصيب في يناير المقبل.

وفي محاولة محفوفة بالمخاطر، لجأ مئات المهاجرين إلى التسلق بشكل غير قانوني على أسطح القطارات لعبور الحدود، وهو ما يسلط الضوء على الظروف القاسية التي يواجهونها.

وتحدث ترامب عن الهجرة غير النظامية كمحور رئيسي لحملته الانتخابية، حيث وعد بإعلان حالة طوارئ وطنية لتعزيز أمن الحدود، متعهدًا باستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي. وأشار مرارًا إلى الهجرة غير النظامية على أنها "غزو يهدد أمن الشعب الأميركي".

ووفقًا لتقديرات السلطات الأميركية، يعيش أكثر من 11 مليون مهاجر بشكل غير نظامي داخل الولايات المتحدة.