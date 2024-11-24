حريق هائل يشرد آلاف الأشخاص في الفلبين

مانيلا - (د ب أ)

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأحد، إن آلاف الأشخاص أصبحوا بلا مأوى جراء حريق هائل اجتاح منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأضاف المسؤولون أنه لم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن، لكن تقارير أشارت إلى إصابة عدة رجال إطفاء بجروح.

وقال أليخاندرو راموس، من إدارة الإطفاء في مانيلا، إن الحريق اندلع في حي إيسلا بوتينج باتو الواقع في منطقة توندو بالعاصمة مانيلا.

وأوضح راموس أن معظم المنازل في الحي مبنية من مواد خفيفة وقابلة للاشتعال، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة في المنطقة المجاورة لمحطة حاويات في منطقة ميناء مانيلا.

وذكرت التقارير أن الحريق أسفر عن تشريد ما لا يقل عن ألفي أسرة، أي نحو عشرة آلاف شخص.

وقال راموس "كانت الشوارع ضيقة جدا وكانت جدران (محطة الحاويات المجاورة) مرتفعة للغاية. واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام السلالم ومحاولة كسر أجزاء من الجدران للوصول إلى المنطقة المتضررة".

ونشر خفر السواحل وسلاح الجو طائرتين وأربعة قوارب للمساعدة في السيطرة على الحريق، الذي تم الإعلان عن إخماده بعد ثماني ساعات.

وتعهدت عمدة مانيلا، هوني لاكونا، بمساعدة السكان الذين شردهم الحريق الهائل.

وقالت لاكونا، في بيان، "سنتأكد من حصول النازحين على مساعدات مالية وغذائية ومواد لإعادة بناء منازلهم. وسندرس الخيارات الرامية إلى إعادة توطين السكان المتضررين لأن حي إيسلا بوتينج لم يعد مكانا آمنا لهم".