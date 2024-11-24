نتائج التحقيقات تكشف ما حدث للحاخام الإسرائيلي قبل مقتله في الإمارات

(مصراوي)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتائج التحقيق في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى وجود "آثار عنف ودماء" داخل السيارة التي كان يستقلها يوم مقتله.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن جثة كوجان وُجدت في مدينة العين الإماراتية، التي تقع على بُعد نحو ساعة ونصف بالسيارة من دبي.

وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيقات، بحسب الصحيفة العبرية، تم العثور على دلائل تشير إلى حدوث عراك داخل السيارة، مما خلف آثار دماء على المقعد الأمامي.

كما يشتبه المحققون في أن كوجان قد قُتل على يد ثلاثة أفراد من الجنسية الأوزبكية، وتعتقد المصادر أن تلك العملية قد تمت بناءً على توجيهات من جهات إيرانية.

في وقت لاحق، أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" أنه فتح تحقيقًا "مكثفًا" في الحادثة، ويجري البحث عن المشتبه فيهم الذين يُحتمل أنهم فروا إلى تركيا بعد ارتكاب الجريمة.

وشغل الحاخام كوجان دورًا مهمًا كمساعد للحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في الإمارات، وكان قد خدم سابقًا في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي".

وشوه كوجاند آخر مرة في دبي الخميس الماضي، حيث كان من المقرر أن يحضر اجتماعات محددة خلال اليوم، إلا أنه لم يظهر ولم يُجب على اتصالاته.