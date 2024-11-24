بوريل في بيروت: إسرائيل تستهدف المستشفيات والطواقم الطبية بلبنان



(مصراوي)



ٌقال مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن كلفة غياب السلام في الشرق الأوسط "باهظة ولا تحتمل".

جاء ذلك خلال كلمته في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي حذر فيها من أن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعدا دوليًا ولا يمكن للأسرة الدولية أن تبقى مكتوفة الأيدي.

وحذر المسؤول الأوروبي، من أن لبنان أصبح على شفير الانهيار، مضيفًا أن عشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل وقتل فيها أكثر من 3500 شخص بسبب الغارات الجوية.

وصرح بوريل، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات، مشددًا على وجود حاجة ملحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

وأكد بوريل، على دعم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة وفرنسا في جهودهما لوقف إطلاق النار في لبنان، مشددًا على وجود حاجة ملحة لإعادة السيادة إلى لبنان برا وبحرا وجوا.

وقال بوريل، إن قوات اليونيفيل تضطلع بدور رئيس في بيئة تزداد فيها التحديات، محذرا من أن الهجوم عليها غير مقبول أبدا.

وجدد بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.