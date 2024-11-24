واشنطن تُعلن رصد مسيرات مجهولة فوق قواعد جوية في بريطانيا

(مصراوي)

ًصرح سلاح الجو الأمريكي أنه تم رصد طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق ثلاث قواعد جوية بريطانية تُستخدم من قبل القوات الأمريكية.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" بأن الحوادث وقعت خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، حيث شوهدت طائرات مسيرة صغيرة تحلق فوق قواعد "لاكينهيث" و"ميلدنهول" في مقاطعة سافولك، وقاعدة "فيلتويل" في نورفولك التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأشار بيان صادر عن سلاح الجو الأمريكي في أوروبا إلى أن الطائرات المسيرة التي تم رصدها كانت متفاوتة في الحجم والشكل والعدد، دون أن يتضح بعد ما إذا كانت تشكل تهديدًا عدائيًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا: "نؤكد أنه تم رصد أنظمة جوية غير مأهولة صغيرة فوق محيط القواعد الجوية المذكورة. ونحن نحتفظ بحقنا في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية منشآتنا إذا اقتضى الأمر"*.

ورفضت القوات الجوية الأمريكية الإفصاح عما إذا كانت قد استخدمت أي أنظمة دفاعية ضد هذه المسيرات، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد طبيعة الحوادث والجهات التي قد تكون وراءها.

وتُعد هذه القواعد الجوية من المواقع الاستراتيجية المهمة التي تستخدمها الولايات المتحدة ضمن عملياتها العسكرية والتنسيق الدفاعي مع المملكة المتحدة، ما يزيد من حساسية الموقف واحتمالات تعزيز الإجراءات الأمنية مستقبلاً.