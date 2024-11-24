بعد مقتل الحاخام كوجان.. إسرائيل تُحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات

(مصراوي)

أصدر مقر الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرًا إلى الإسرائيليين من المستوى الثالث، يشمل الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى وجود "تهديد متوسط" على أمن الإسرائيليين هناك.

ودعا البيان إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات، في أعقاب مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان يوم 21 نوفمبر الجاري، والذي أعلنت أبو ظبي مقتله اليوم.

وجاء في بيان الأمن القومي، الذي نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت": "عناصر إرهابية قتلت مواطنًا إسرائيليًا في الإمارات، وهناك مخاوف من استمرار التهديدات الموجهة ضد الإسرائيليين واليهود في المنطقة".

ووصفت الإدانات المتتالية وردود الفعل من الوسط الإسرائيلي الحادثة بأنها "معادية للسامية"* ووجهت إدانات شديدة لما وصفوه بـ"استهداف الشعب اليهودي".

من جانبه أعرب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، أعرب عن صدمته جراء الحادثى وقال في بيان: "أشعر بالصدمة والألم لمقتل مبعوث حركة حباد في الإمارات. هذه الجريمة الإرهابية هي تذكير مأساوي بشرور أعداء الشعب اليهودي، لكنها لن تمنعنا من تعزيز العلاقات وتنمية المجتمعات المزدهرة في الإمارات وخارجها".