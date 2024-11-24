بعد واقعة الحاخام في الإمارات..مقتل إسرائيلي بأمريكا

القاهرة - مصراوي

أعلنت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، مقتل مواطن إسرائيلي يقيم في ولاية تينيسي الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن عائلة الإسرائيلي أفيف بروك قولهم "إن ابنهم قُتل نهاية الأسبوع الماضي، في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية معتقدين أن الأمر قد يكون عملاً إرهابيًا، فيما قالت وزارة الخارجية إن الحادث معروف ويتم التحقق من تفاصيله".

وكان الإسرائيلي المقتول أفيف بروك يعمل صانع أقفال في مدينة ممفيس بولاية تينيسي ووفقا لعائلته، اتصل أحد العملاء "لطلب خدماته" - وعندما وصل إلى مكان الحادث قُتل. وتحاول العائلة إعادة جثمانه إلى إسرائيل لدفنه.

وبحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، فقد قُتل بروك بالرصاص في جنوب ممفيس، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن، وما زالت التحقيقات مستمرة في الحادث.

وفي الوقت ذاته، أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، العثور على جثمان الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان، الذي كان ممثلاً لحركة "حباد"، بعد اختفائه منذ الخميس الماضي.