وصلت حد الضرب بالأيدي والشتائم.. مشاحنات داخل فريق ترامب الانتقالي

(مصراوي)

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن توترات حادة داخل الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وصلت حد تبادل اتهامات واعتداءات لفظية وجسدية بين أعضائه.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هوارد لوتنيك، أحد قادة الفريق الانتقالي والمرشح لمنصب وزير التجارة، منع المستشار القانوني لترامب، بوريس إبشتاين، من حضور اجتماع في منتجع "مار إيه لاجو"، بينما تجاهل إبشتاين القرار، ما أدى إلى اشتباك جسدي بين الطرفين عندما دفع الأخير لوتنيك بمرفقه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الوقائع، التي كانت ستُعتبر خرقًا خطيرًا لقواعد العمل في فرق انتقالية أخرى، أصبحت مألوفة في "البيئة الفوضوية" التي تميز فريق ترامب.

وأضافت أن هذه البيئة شبيهة بفترة رئاسته الأولى، حيث أدت الصراعات الداخلية إلى انقسامات حادة ومشاحنات متكررة.

وأبرزت الصحيفة حادثة أخرى وقعت في نفس الموقع، حيث دخل الملياردير إيلون ماسك في مشادة كلامية علنية مع إبشتاين، في مشهد أثار استغراب الحاضرين.

في سياق آخر، أظهرت سوزان وايلز، إحدى مديرات حملة ترامب الانتخابية ومرشحته المحتملة لمنصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، دورًا تنظيميًا صارمًا، إذ تولت مسؤولية ضبط الاجتماعات وطرد غير المرغوب فيهم عند الضرورة، وفق ما ذكر التقرير.

كما انتقد نائب الرئيس المنتخب جيمس ديفيد فانس، أداء كبير الاستراتيجيين السياسيين السابق ستيفن بانون، مما يعكس عمق الانقسامات بين أعضاء الفريق.

ورغم هذه الخلافات، نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من ترامب أن الرئيس المنتخب لا يرى في هذه الصراعات الداخلية تهديدًا حقيقيًا، معتبرًا أن مثل هذه الأحداث طبيعية في أجواء فريقه.

وفاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي أُجريت في الخامس من نوفمبر الجاري، متغلبًا على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.