سنسحق اقتصادكم.. مسؤول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو

وكالات

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن السيناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام، الذي يعد حليفا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد حذر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر من أن بلاده ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة لو ساعدت فى القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال جراهام، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسحق اقتصادات كل من يمتثلون لأمر الاعتقال الصادر بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وكان داوننج ستريت قد قال، إن نتنياهو سيواجه الاعتقال لو دخل بريطانيا. ورفضت بريطانيا التعليق صراحة يوم الجمعة على الأمر، وقالت إن هذا موقف مفترض، لكنها أضافت أنها ستتبع التزاماتها القانونية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب فى غزة. وأثارت الخطوة الغضب بين الجمهوريين فى الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، قال جراهام "إن أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذه الجريمة الفظيعة يجب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه وزملائى فى الكونجرس للتوصل إلى رد قوى".

وقال سيناتور كارولينا الجنوبية لفوكس نيوز لاحقا: لو ساعدتم المحكمة الجنائية الدولية كدولة وطبقتهم مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت، سأفرض عقوبات عليكم كدولة".

وأضاف قائلا: سيتعين عليكم الاختيار بين المحكمة الجنائية الدولية المارقة أو أمريكا. وأعمل مع السيناتور توم كوتون لتمرير تشريع فى أسرع وقت ممكن لفرض عقوبات على أي دولة تساعد أو تحرض على اعتقال أي سياسى من إسرائيل.

وتابع قائلا: "إن ما يفعلونه فى إسرائيل هو محاولة منع محرقة ثانية. لذلك، لأى حليف لنا، كندا، بريطانيا فرنيان، لو حاولتم مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، سنفرض عقوبات عليكم".