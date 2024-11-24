الإمارات تُعلن العثور على جثمان الحاخام الإسرائيلي كوجان

(مصراوي)

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، العثور على جثمان الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان، الذي كان ممثلاً لحركة "حباد"، بعد اختفائه منذ الخميس الماضي.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الإسرائيلية، وسط تنديد شديد من الجانب الإسرائيلي بالجريمة.

وقالت تل أبيب إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن كوغان كان ضحية لعمل إرهابي بدوافع معادية للسامية، بينما تعهدت الحكومة الإسرائيلية باستخدام كافة الوسائل لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأفاد البيان بأن السفارة الإسرائيلية في أبوظبي كانت على تواصل مستمر مع أسرة كوغان منذ لحظة الإبلاغ عن اختفائه، حيث يتم تقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف الصعبة، مع إبقاء العائلة في إسرائيل على اطلاع دائم بمجريات التحقيق.

وبحسب المعلومات المتاحة، كان كوغان يشغل منصب مساعد للحاخام ليفي دوتشمان، الحاخام الأكبر لدولة الإمارات ورئيس حركة "حباد".

ورغم محاولات وسائل الإعلام الحصول على تعليقات من الحركة، امتنعت الأخيرة عن الإدلاء بأي تفاصيل حول كوغان أو أنشطة الحركة.

وتشير تقارير إلى أن كوغان سافر الأسبوع الماضي برفقة دوتشمان إلى إسرائيل، حيث التقيا بالسفير الإسرائيلي الجديد في الإمارات، يوسي شيلي، وبعد عودتهما إلى الإمارات الأربعاء الماضي، كان ذلك آخر ظهور لكوغان قبل الإعلان عن اختفائه.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية، فيما يتواصل التنسيق بين السلطات الإماراتية والإسرائيلية للوقوف على أبعاد القضية.