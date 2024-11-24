قبل احتجاج لأنصار عمران خان.. باكستان تعلق خدمات الهاتف المحمول والإنترنت

إسلام آباد - (أ ب)

علقت باكستان، اليوم الأحد، خدمات الهاتف المحمول والانترنت "في مناطق ذات مخاوف أمنية"، بينما استعد أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للاحتجاج في العاصمة.

ونشرت الحكومة ووزارة الداخلية هذا الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، المحظورة في باكستان. ولم يحددوا المناطق ولم يذكروا المدة، التي سيستمر فيها التعليق.

وجاء في المنشورات "ستستمر خدمات الانترنت والهاتف المحمول في العمل ، كالمعتاد، في باقي أنحاء البلاد". ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم وزارة الداخلية للتعليق.

يشار إلى أن خان يقبع في السجن، منذ أكثر من عام ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية ضده. لكنه مازال يتمتع بشعبية ويقول حزبه السياسي "حركة الإنصاف الباكستانية" إن تلك القضايا لها دوافع سياسية.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد أنه تم إغلاق جميع المعابر والطرق الرئيسية بالاستعانة بحاويات الشحن، حيث أغلقت السلطات إسلام آباد ولاهور، قبل مسيرة مخطط لها، من قبل أنصار عمران خان.

وألقت شرطة إسلام آباد القبض على أكثر من 200 من أعضاء الحزب، الذين يختبئون بالفعل في العاصمة الاتحادية ، للمشاركة في مظاهرة اليوم الأحد.

وقالت مصادر الشرطة إن 27 فريقا أجرى عملية بحث، في مناطق مختلفة من إسلام آباد، الليلة الماضية.

ومن بين المعتقلين رجال ونساء. وتم العثور على أسلحة بحوزتهم، حسب إذاعة باكستان.