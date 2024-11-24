إطلاق 5 صواريخ بعيدة المدى من لبنان على تل أبيب.. وإنذار بإخلاء قرى جنوبية

وكالات

أطلقت 5 صواريخ بعيدة المدى من لبنان على تل أبيب ووسط إسرائيل، ما تسبب بتفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق، وفقا للعربية.

وقالت إسرائيل، إن صاروخا واحدا بعيد المدى سقط في إسرائيل بينما اعترضت الدفاعات الجوية الـ4 الأخرى.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض مسيرتين أطلقتا من لبنان.

ووجّه الجيش الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء إلى سكان 5 بلدات في جنوب لبنان مطالبا إياهم بالانتقال إلى شمال نهر الأولي.

ودعا المتحدث باسم الجيش سكان زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة إلى الإخلاء، قائلًا: إن التوجه إلى الجنوب سيعرّض حياة السكان للخطر.

وأعلنت حصيلة رسمية ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق في لبنان إلى 3670 قتيلا وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين منذ بدء الحرب في لبنان.

وأمس وحده استشهد أكثر من 50 بضربات إسرائيلية في لبنان، خصوصا في بيروت.