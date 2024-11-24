إسرائيل تعترض 4 صواريخ من لبنان وتسقط آخر

وكالات

اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، قبل قليل، 4 صواريخ من لبنان وأسقطت آخر، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس السبت، 4 غارات عنيفة استهدفت منطقة البسطا الفوقا وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر القصف.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في لبنان، إلى 3600 شهيد وأكثر من 15 ألف مصابا، حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.