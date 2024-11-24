الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرتين أطلقتا من لبنان

وكالات

اعترض الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مسيرتين أطلقتا من لبنان، بحسب العربية.

وأعلن حزب الله اللبناني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية عند مثلث "دير ميماس- كفركلا" جنوبي لبنان للمرة الخامسة بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله، في بيان له، إن قواته استهدفت تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الخامسة، بقذائف المدفعيّة.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب، استهداف مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس السبت، 4 غارات عنيفة استهدفت منطقة البسطا الفوقا وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر القصف.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في لبنان، إلى 3600 شهيد وأكثر من 15 ألف مصابا، حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.