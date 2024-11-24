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الدفاع الروسية: دمرنا 34 مسيرة أوكرانية في أجوائنا الليلة الماضية

06:57 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

الدفاع الجوي الروسية - أرشيفية

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وكالات

قالت مصادر روسية، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما جويا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير 34 مسيرة كانت تستهدف مواقع روسية، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما لقوات كييف.

وأشار إلى أنها دمرت صاروخين أوكرانيين و27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا.

وكتب سميرنوف في قناته على "تليجرام": "دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجوم، وتم إسقاط صاروخين أوكرانيين و 27 طائرة مسيرة في سماء مقاطعة كورسك، شكرا لقوات الدفاع الجوي".

وحذر السكان من الاقتراب من حطام الطائرات، وفقا لروسيا اليوم.

الدفاعات الجوية الروسية وكرانيا لحرب الروسية الأوكرانية وسيا
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