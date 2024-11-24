الأمن العام الأردني يُغلق الطرق المؤدية لمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان

وكالات

قرر الأمن العام الأردني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إغلاق الطرق المؤدية إلى محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، وذلك بعد إطلاق نار كثيف بمحيط السفارة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان في الأردن، اليوم، تواجد أمني كثيف، وسماع دوي رصاص.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية، أن محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، شهد تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الاحد.

وبينت أنه وفقا لشهود عيان، فقد جاء ذلك بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية طلبت من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، فيما يجري البحث في منازل مجاورة عن "فاعل فار".