للمرة الخامسة.. حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية جنوبي لبنان

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية عند مثلث "دير ميماس- كفركلا" جنوبي لبنان للمرة الخامسة بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله، في بيان له، إن قواته استهدفت تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الخامسة، بقذائف المدفعيّة، بحسب سبوتنيك.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب، استهداف مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس السبت، 4 غارات عنيفة استهدفت منطقة البسطا الفوقا وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر القصف.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في لبنان، إلى 3600 شهيد وأكثر من 15 ألف مصابا، حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.