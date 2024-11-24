إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة كورسك

وكالات

أعلن حاكم مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أحبطت هجوما لقوات كييف، مشيرا إلى أنها دمرت صاروخين أوكرانيين و27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا.

وكتب سميرنوف في قناته على "تليجرام": "دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجوم، وتم إسقاط صاروخين أوكرانيين و 27 طائرة مسيرة في سماء مقاطعة كورسك، شكرا لقوات الدفاع الجوي"، محذرًا السكان من الاقتراب من حطام الطائرات، وفقا لروسيا اليوم.

ومساء السبت أعلن سميرنوف تفعيل حالة التأهب الجوي في مقاطعة كورسك تحسبا لهجوم صاروخي محتمل من قوات كييف، ونشر في قناته على "تليجرام"، تنبيها لسكان المنطقة ناشدهم فيه باتخاذ معايير السلامة المتعارف عليها في هذه الحالات.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على طلب فلاديمير زيلينسكي، ضرب الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى في الـ18 من نوفمبر الجاري، في تحد واضح لتحذيرات موسكو، التي أكدت مرارا أن السماح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة غربية، يعد تورطا مباشرا لـ"الناتو" في النزاع الأوكراني ضد روسيا.

وردا على ذلك وكتحذير قوي وموجع لنظام كييف ورعاته الغربيين ضرب الجيش الروسي بصاروخ "أوريشنيك" الأسرع من الصوت المتعدد الرؤوس غير النووية، مجمع "يوجماش" للصناعة العسكرية في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك شرق أوكرانيا ودمره بالكامل.

وشكّل "أوريشنيك" مفاجأة عسكرية نوعية للغرب، خاصة بعد إعلان القوات الصاروخية الروسية أن مداه يبلغ 5000 كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي نقطة في أوروبا.