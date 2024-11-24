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بعد إطلاق النار.. تواجد أمني كثيف في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان

02:09 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

قوات الاحتلال

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وكالات

شهد محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان في الأردن، اليوم الأحد، تواجد أمني كثيف، وسماع دوي رصاص، بحسب روسيا اليوم.

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمان.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية، أن محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، شهد تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الاحد.

وبينت أنه وفقا لشهود عيان، فقد جاء ذلك بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية طلبت من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، فيما يجري البحث في منازل مجاورة عن "فاعل فار".

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