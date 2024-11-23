عبد العاطي يتوجه إلى الكويت في زيارة ثنائية

وكالات

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم السبت، إلى دولة الكويت الشقيقة، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، فإنه من المنتظر أن تشهد زيارة عبد العاطي لقاءات مع كبار المسؤولين الكويتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كم أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بعدد من أعضاء الجالية المصرية، وبعض المستثمرين الكويتيين.