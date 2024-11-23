بعد ادّعاءات نتنياهو.. الإمارات تحذّر من الانسياق وراء الشائعات بشأن اختفاء وافد

وكالات

قالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان، إن أجهزتها المختصة تواصل البحث عن شخص يحمل الجنسية المولدوفية، بعد تغيبه وانقطاع الاتصال به منذ أمس الأول الخميس،

وأفادت وزارة الداخلية بورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان" يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري، داعية الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع.

وفي وقت سابق من اليوم، ادّعى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اختفاء مبعوث حركة حاباد الدينية "زفي كوغان" في الإمارات الخميس الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في ظل معلومات عن تعرضه لعملية إرهابية.

وذكر مكتب نتنياهو، أن الاستخبارات الإسرائيلية تواصل العمل خوفا على سلامة المفقود، موضحا أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر تحذيرا من السفر إلى الإمارات من الدرجة الثالثة.